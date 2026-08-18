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В ЕК заверили, что внимательно следят за ситуацией с мигрантами в Сеуте

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) очень внимательно следит за ситуацией в Сеуте и вокруг нее и продолжает активно работать на всех уровнях, чтобы обеспечить безопасность границ ЕС, заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"Мы продолжаем подчеркивать, что ожидается возвращение всех тех, кто незаконно остается в Сеуте. Комиссия продолжит внимательно следить за ситуацией. Мы по-прежнему готовы оказывать дальнейшую поддержку со стороны ЕС, чтобы помочь урегулировать ситуацию, как мы предлагали с самого первого дня. Комиссар (ЕС по внутренним делам и миграции Магнус - ИФ) Бруннер находится в регулярном контакте с испанскими властями для содействия поиску решений", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, сейчас главный приоритет в том, чтобы испанские и марокканские власти сохраняли контроль над ситуацией и обеспечили скорейшее возвращение всех тех, кто незаконно остается в Сеуте.

"В минувшие выходные мы стали свидетелями хороших результатов этого сотрудничества, когда новые попытки незаконного пересечения границы были эффективно предотвращены, а ее целостность была сохранена. Важным элементом профилактики и сдерживания - и это я хочу особо подчеркнуть - является работа комиссии с платформами и фактчекерами по противодействию преступным сетям, распространяющим дезинформацию, а также по усилению борьбы с незаконным провозом мигрантов. В этой связи несколько аккаунтов, связанных с контрабандой, были закрыты", - продолжил Ламмерт.

Он заверил, что ЕК по-прежнему готова оказывать поддержку как в финансовом плане, например, в вопросах пограничной инфраструктуры, так и в вопросах развертывания на месте представителей агентств ЕС: Frontex, Europol и агентства по вопросам убежища. Все они готовы оказать дополнительную помощь в случае запроса.

Представитель ЕК напомнил, что на минувшей неделе техническая миссия ЕС собрала информацию о потребностях на местах, в частности, в отношении нескольких тысяч человек, которые все еще находятся в Сеуте, включая значительное число несопровождаемых несовершеннолетних.

При этом пресс-секретарь признал, что "ситуация на местах остается сложной, в том числе для жителей Сеуты".

"В этой связи мы приветствуем вчерашнее заявление испанских властей об увеличении приемных мощностей для решения гуманитарной ситуации нелегальных мигрантов. Мы также принимаем к сведению заявления марокканских властей о том, что они готовы принять обратно всех, кто прибыл в Сеуту незаконно, включая несопровождаемых несовершеннолетних. И в этом контексте важно также отметить заявления министра внутренних дел и министра иностранных дел Испании о том, что никто из незаконно находящихся в Сеуте не будет переведен на материковую часть Испании", - заключил представитель ЕК.

Вместе с тем испанская газета "А-Бэ-Сэ" со ссылкой на источники в полиции сообщила во вторник, что десяткам нелегалов, которые 30 июля прорвались на территорию расположенного в Северной Африке испанского эксклава Сеута, удалось добраться до континентальной Испании.

30-31 июля почти 72 тыс. нелегалам удалось прорваться на территорию Сеуты.

ЕС ЕК Сеута Испания
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