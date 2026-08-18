Вашингтон назвал удары Израиля по Сирии ненужной эскалацией

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Сирии Том Барак выразил обеспокоенность недавними израильскими авиаударами по Сирии, обвинив Израиль в эскалации.

"Мы всерьез обеспокоены тем, что израильские авиаудары по авиабазе Абу-ад-Духур представляют собой ненужную эскалацию, которая не способствует продвижения стабильности в регионе", - написал он в соцсети Х.

Он отметил, что нынешнее руководство САР во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа со своей стороны неоднократно выступало за деэскалацию в отношениях с Израилем.

"США продолжают верить, что сдержанность и взаимодействие предлагают возможность для более конструктивного подхода", - добавил спецпредставитель США.