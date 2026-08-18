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Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как территория США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опубликовал во вторник в соцсети Truth Social географическую карту, на которой Ормузский пролив обозначен американской территорией.

На карте пролив обведен в круг. Наверху изображения видна надпись "Новая территория США".

Издание The Hill назвало эту публикацию "возможной попыткой усилить свои призывы к аннексии этой водной артерии".

Трамп в последние дни регулярно заявляет, что американские военные, благодаря морской блокаде Ирана, де-факто контролируют Ормузский пролив. Также он несколько раз выражал намерение объявить этот стратегически важный пролив "территорией США".

Иранские власти, со своей стороны, периодически подчеркивают, что пролив остается под контролем Ирана.

Это не первый случай за время его второго президентского срока, когда Трамп так или иначе выражает намерение расширить территорию США. К примеру, зимой 2026 года, вскоре после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп называл себя "и.о. президента Венесуэлы". Также он заявлял, что хотел бы видеть в составе своей страны Канаду, однако эта идея не понравилась ни жителям, ни властям Канады. Говорил Трамп и о желании взять под контроль Гренландию: он мотивировал это соображениями нацбезопасности. В итоге генсек НАТО Марк Рютте убедил президента США искать иные, компромиссные варианты решения связанных с Гренландией вопросов.

Ранее в этом году Трамп угрожал захватом части иранской территории: он говорил о возможной операции по взятию под контроль расположенного в Персидском заливе острова Харк. Этот остров играет важное значение для Ирана, так как на нем расположен крупный нефтяной терминал.

Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив
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