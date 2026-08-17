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Трамп не отказался от идеи провозгласить Ормузский пролив территорией США

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему положительно относится к идее, предусматривающей провозглашение Ормузского пролива территорией США.

"Думаю, это отличная идея", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп в очередной раз выразил мнение, что США де-факто контролируют пролив. По его словам, этот контроль обеспечивает проводимая американскими ВМС морская блокада Ирана.

"Мы контролируем пролив через нашу блокаду (...). Блокада – очень эффективная", - заявил президент США.

Ранее в августе Трамп заявил, что может объявить Ормузский пролив "территорией США".

Власти США в последние месяцы регулярно заявляют о контроле над этим стратегически важным проливом. Иранская сторона, в свою очередь, периодически опровергает эти утверждения.

США Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
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