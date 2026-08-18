Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии внешним санкциям

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям и компенсировании негативных последствий от них.

По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна в Кремле состоялся обмен подписанными документами.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега обменялись декларацией между двумя странами о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсировании негативных последствий односторонних принудительных мер.