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США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американские власти внесли в санкционные списки председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, сообщается на сайте Минфина США.

Согласно публикации, эта женщина-юрист из Японии фигурирует в списке SDN List, в котором значатся физические лица, на которых распространяются американские ограничительные меры.

Ранее США вводили ограничения против ряда судей МУС.

В феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля.

В июле 2026 года госсекретарь США Марко Рубио в статье, опубликованной в The Wall Street Journal, написал, что американская администрация "ликвидирует МУС - шаг за шагом, если необходимо".

В опубликованной отдельно видеозаписи Рубио назвал МУС "радикальной" организацией, в которой работают "никем не избранные глобалистские бюрократы". Он отметил, что "прямо сейчас МУС и его союзники ведут войну против нашей страны - не пулями и ракетами, а уставами, соглашениями и силой так называемого международного права".

Согласно Римскому статуту, на основе которого учрежден МУС, ему подсудны лица, совершившие акты геноцида или военные преступления.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

Дональд Трамп МУС Марко Рубио США
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