В американском Минфине заявили, что половина добываемой в Венесуэле нефти поступает в США

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил, что около половины добываемой в Венесуэле нефти экспортируется в Соединенные Штаты.

"За последние пару месяцев мы наблюдаем, как более 500 тыс. баррелей, то есть примерно половина добываемой в Венесуэле нефти, поступает в США на нефтеперерабатывающие заводы, построенные специально для переработки этой нефти", - сказал Хауствайт на мероприятии в Хьюстоне.

Он добавил, что в настоящее время в Венесуэле добывается около 1,25 млн баррелей в сутки.

По его словам, "это прекрасное энергетическое партнерство", в результате которого "обе стороны получают реальную выгоду".

Он добавил, что в Венесуэле наблюдается прогресс, а также, что неприкосновенность контрактов будет соблюдена.