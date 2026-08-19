Поиск

В американском Минфине заявили, что половина добываемой в Венесуэле нефти поступает в США

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт заявил, что около половины добываемой в Венесуэле нефти экспортируется в Соединенные Штаты.

"За последние пару месяцев мы наблюдаем, как более 500 тыс. баррелей, то есть примерно половина добываемой в Венесуэле нефти, поступает в США на нефтеперерабатывающие заводы, построенные специально для переработки этой нефти", - сказал Хауствайт на мероприятии в Хьюстоне.

Он добавил, что в настоящее время в Венесуэле добывается около 1,25 млн баррелей в сутки.

По его словам, "это прекрасное энергетическое партнерство", в результате которого "обе стороны получают реальную выгоду".

Он добавил, что в Венесуэле наблюдается прогресс, а также, что неприкосновенность контрактов будет соблюдена.

Минфин США Венесуэла нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп ищет возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью

Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

 Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

РФ и Мьянма обсудили поставки СПГ, в том числе транзитом в соседние государства

Brent подорожала до $91,2 за баррель

Saudi Aramco и Maaden создают горнодобывающее СП

Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

 Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель

 Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель

Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

 Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3530 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11246 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов