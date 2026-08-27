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Axios сообщил о переговорах США с Венесуэлой о доле в ее нефтяных месторождениях

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Администрация США обсуждает с властями Венесуэлы получение в собственность части венесуэльских запасов нефти, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.

"Два американских чиновника рассказали, что администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли собственности в колоссальных нефтяных ресурсах этой южноамериканской страны", - сообщает портал.

"Назвать эту сделку крупной было бы преуменьшением. Она гигантская", - сказал один из госслужащих.

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Стороны пока что прорабатывают детали потенциального соглашения, при этом дискуссии затрагивают более чем десяток венесуэльских месторождений; с подтвержденными запасами в 90 млрд баррелей. Ранее часть этих ресурсов контролировала КНР, отмечает Axios.

Срок, к которому Вашингтон и Каракас могут согласовать договор, неясен.

Главные участники переговоров – госсекретарь США Марко Рубио и временный президент Венесуэлы Делси Родригес; также важную роль играет заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

В июле высокопоставленные служащие Госдепа и Пентагона встречались в Каракасе с венесуэльскими коллегами для разговора о конкретных деталях соглашения. На следующей неделе в Венесуэлу может направиться министр энергетики США Крис Райт для дальнейших консультаций.

Предполагается, что в обмен на допуск США к праву владения правительство Венесуэлы извлечет выгоду от сотрудничества с частными компаниями, в том числе с американскими, и получит больше денежных поступлений с продажи нефти. При этом Вашингтон беспокоит, что может сложиться впечатление об отказе венесуэльских властей от ресурсов в пользу США. Один из собеседников портала заверил: "Мы приложим все усилия показать, какую пользу это приносит народу Венесуэлы, потому что это действительно так".

"Президент Трамп близок к тому, чтобы обезопасить будущее американской энергетики на поколения вперед; не только для США, но и для всего Западного полушария", - резюмировал другой источник Axios.

США Венесуэла
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