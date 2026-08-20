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Глава Минобороны Израиля обвинил Эрдогана во втягивании Турции в "опасные авантюры" в Сирии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац в четверг обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втягивании Анкары в "опасные авантюры" в Сирии.

"Эрдоган втягивает Турцию в опасные авантюры в Сирии. Израиль не позволит никому угрожать его безопасности", - написал Кац в социальной сети X.

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"Было бы лучше, если бы Эрдоган продолжал произносить пустые фантазийные речи против Израиля в турецком парламенте и не испытывал бы решимость Израиля защищать себя" - добавил он.

Эти заявления прозвучали спустя два дня после того, как израильская авиация нанесла удары по военному аэропорту в Сирии под предлогом, что там якобы размещаются турецкие войска.

Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому "Абу ад-Духур" в сирийской провинции Идлиб. Израильские чиновники утверждали, что Сирия дала согласие на размещение турецких военных на этом аэродроме. И в Дамаске, и в Анкаре эту информацию опровергли.

Израиль Сирия Турция Реджеп Тайип Эрдоган Исраэль Кац
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