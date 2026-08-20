Поиск

Анкара намерена противостоять действиям Израиля на Ближнем Востоке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Турция не даст Израилю проводить дестабилизирующую активность на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, и продолжит поддерживать мирную политику соседних стран, заявил Anadolu директор по связям с общественностью администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"Турция продолжит давать соответствующие ответы на дестабилизирующие действия геноцидного Нетаньяху и поддерживать все страны нашего региона, особенно Сирию, в стремлении к политике мира", - сказал он.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает агрессивные высказывания в отношении Турции как "политический спасательный круг", который должен помочь ему на выборах этой осенью.

Дуран обвинил Израиль в дестабилизации ситуации в регионе, отметив, что стране начинают противостоять другие государства.

"Весь регион объединяется против стратегического дестабилизирующего деятеля. Особенно за последние три года, когда регион стал свидетелем разрушений и войн, вызванных агрессивным соседом", - добавил он.

Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому "Абу-ад-Духур" в сирийской провинции Идлиб. Израильские чиновники утверждали, что Сирия дала согласие на размещение турецких военных на этом аэродроме. И в Дамаске, и в Анкаре эту информацию опровергли.

Хроника 28 февраля – 20 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Биньямин Нетаньяху Израиль Идлиб Сирия Турция Бурханеттин Дуран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуситы заявили об атаке на аэропорт и объект Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 8,6% м/м, экспорт - на 16,3%

Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

 Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

В ЕС оставляют за Украиной право решать, когда ей проводить выборы

 В ЕС оставляют за Украиной право решать, когда ей проводить выборы

Финская компания Innokas собралась производить дроны, в том числе для Украины

Новая партия топлива поступила из России в Абхазию

Опрос показал, что потребление алкоголя в США держится на историческом минимуме

 Опрос показал, что потребление алкоголя в США держится на историческом минимуме

Специалисты МЧС РФ приступили к тушению природных пожаров в Сербии

 Специалисты МЧС РФ приступили к тушению природных пожаров в Сербии

В Сеуле сообщили о пусках ракет с территории КНДР в сторону Японского моря

Основатель китайского застройщика China Evergrande получил пожизненный срок

 Основатель китайского застройщика China Evergrande получил пожизненный срок
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3538 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11280 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов