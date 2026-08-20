Анкара намерена противостоять действиям Израиля на Ближнем Востоке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Турция не даст Израилю проводить дестабилизирующую активность на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, и продолжит поддерживать мирную политику соседних стран, заявил Anadolu директор по связям с общественностью администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"Турция продолжит давать соответствующие ответы на дестабилизирующие действия геноцидного Нетаньяху и поддерживать все страны нашего региона, особенно Сирию, в стремлении к политике мира", - сказал он.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает агрессивные высказывания в отношении Турции как "политический спасательный круг", который должен помочь ему на выборах этой осенью.

Дуран обвинил Израиль в дестабилизации ситуации в регионе, отметив, что стране начинают противостоять другие государства.

"Весь регион объединяется против стратегического дестабилизирующего деятеля. Особенно за последние три года, когда регион стал свидетелем разрушений и войн, вызванных агрессивным соседом", - добавил он.

Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому "Абу-ад-Духур" в сирийской провинции Идлиб. Израильские чиновники утверждали, что Сирия дала согласие на размещение турецких военных на этом аэродроме. И в Дамаске, и в Анкаре эту информацию опровергли.