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Киргизия выплатила нефтетрейдерам почти $11,5 млн для удержания розничных цен на ГСМ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии выплатило около 1 млрд сомов ($11,4 млн) нефтетрейдерам в качестве субсидий для удержания розничных цен на бензин, дизельное топливо и автогаз, сообщила Служба антимонопольного регулирования .

По данным ведомства, фактическая стоимость топлива сейчас значительно выше той цены, которую автомобилисты видят на АЗС. Разницу компенсирует государство.

Так, фактическая стоимость литра бензина АИ-92 оценивается в 111-118 сомов ($1,27-1,35), тогда как на заправках его продают по 87,9 сома ($1). Таким образом, бюджет компенсирует до 30 сомов ($0,34) с каждого литра.

В ведомстве отметили, что действующий механизм позволяет избежать резкого роста цен на ГСМ, однако его финансирование осуществляется за счет государственного бюджета. Антимонополия призывает киргизстанцев рациональнее использовать автомобили, чаще выбирать общественный транспорт, велосипед, самокат или ходить пешком на небольшие расстояния.

Кабинет министров Киргизии с июня ввел временное регулирование цен на ГСМ.

Киргизия
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