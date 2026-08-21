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Правительство Киргизии направит на сдерживание инфляции в республике почти $420 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии правительство планирует направить а стабилизацию цен и сдерживание инфляции 36,6 млрд сомов ($418,5 млн), сообщает пресс-служба кабинета министров.

Концепцию проекта плана мер по по стабилизации роста цен на товары и услуги на 2026-2027 годы чиновники рассмотрели на совещании под председательством первого замглавы правительства Данияра Амангельдиева.

План предусматривает комплекс конкретных и оперативных мер, направленных на сдерживание инфляционных процессов, обеспечение финансовой и физической доступности социально значимых товаров, увеличение объемов отечественного производства и укрепление продовольственной безопасности страны.

Планом предусмотрено наращивание отечественного производства мяса, государственный контроль цен на мясо, поддержка агросектора и субсидирование молочного сектора и птицеводства, а также строительство современных складских объектов общей вместимостью 18 тысяч тонн во всех семи областях республики.

Кроме того, правительство намерено сократить цепочки посредников и развивать прямые поставки сельскохозяйственной продукции за счет расширения сети торговых точек, работающих без посредников.

"Реализация предусмотренного комплекса мер позволит сдержать уровень инфляции в пределах целевого коридора, согласованного с Национальным банком страны на уровне 7%. Общий объем финансирования мероприятий, утвержденных на 2026-2027 годы, составит 36 млрд 635 млн сомов", - отметили в пресс-службе.

Правительство Киргизия Данияр Амангельдиев
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