Глава Минфина США не ждет возобновления полномасштабных ударов по Ирану

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Руководство США планирует оказывать давление на Иран экономическим путем, поэтому вряд ли возобновит масштабные боевые действия, заявил CNBC глава министр финансов Скотт Бессент.

"Если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, то это означает, что, вероятно, не будет полномасштабного возобновления ударов", - сказал глава Минфина.

Он отметил, что планы США в отношении Ирана заключаются в "самой крупной скоординированной экономической изоляции в мировой истории". Он добавил, что проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой расскажет "детально", что США собираются сделать.

По словам Бессента, Вашингтон намерен сказать всем своим союзникам: "Либо вы с нами, либо вы против нас".

"Если вы настаиваете на ведении бизнеса с Ираном, будь то перевод денег, покупка нефти или морские перевозки, то Минфин и администрация США (...) со всей силой и мощью применят против вас принудительные меры", - сказал он.

Президент Дональд Трамп ранее объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам. "Никто не дал Ирану больше возможностей для заключения сделки, чем я", - отметил он.

"К сожалению для них, они не воспользовались шансом. Поэтому я сегодня объявляю о самой мощной экономической операции, которую когда-либо проводили против какой-то страны. Это будет экономическая война и изоляция, причем - в невиданных масштабах", - написал Трамп.