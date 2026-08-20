Тегеран обвинил Трампа в "экономическом терроризме"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Решение президента США Дональда Трампа об усилении экономического давления в отношении Ирана представляет собой нарушение фундаментальных прав иранских граждан, заявил иранский МИД. Об этом сообщает IRNA.

"Несомненно, экономические санкции США против Ирана, которые нацелены на фундаментальные права человека - каждого иранского гражданина, являются экономическим терроризмом и преступлением против человечности, - сказано в заявлении. - Те, кто приказывает и реализует такие санкции, подлежат судебному преследованию и наказанию за совершение подобных вопиющих преступлений".

Ранее американский президент объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам. "Никто не дал Ирану больше возможностей для заключения сделки, чем я, - написал он в Truth Social. - К сожалению для них, они не воспользовались шансом. Поэтому я сегодня объявляю о самой мощной экономической операции, которую когда-либо проводили против какой-то страны. Это будет экономическая война и изоляция, причем - в невиданных масштабах".