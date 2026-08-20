США ввели санкции против 10 физлиц за содействие в контрабанде наличных для "Хезболлы"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против десяти человек за содействие ливанскому шиитскому движению "Хезболла", большинство из них - граждане Турции, сообщило ведомство.

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина (OFAC) внесло в санкционный список физлиц, которые в США считаются участниками сети, ответственной за переводы наличных "Хезболле". Сеть использовала курьеров, которые перевозили миллионы долларов, перемещаясь на коммерческих рейсах между Ливаном, Турцией, ОАЭ и Ираном, чтобы помочь "Хезболле" "получить иностранную валюту и обходить санкции", считает Минфин.