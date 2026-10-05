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США вывели свои стратегические бомбардировщики с базы в британском Фэрфорде

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - США перебросили все стратегические бомбардировщики B-1 с британской базы Фэрфорд обратно на американские базы на фоне новой неуточненной угрозы, передает CNN со ссылкой на источник.

"Теперь мы можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, дислоцированные на базе Королевских ВВС Фэрфорд, возвращены на свои базы в Соединенных Штатах", - сообщил телеканалу американский чиновник.

Знакомый с ситуацией источник назвал угрозу, о которой идет речь, "реальным инцидентом".

Число передислоцированных самолетов в публикации не уточняется.

Как сообщалось, 27 сентября в районе поселка Уэлфорд в графстве Глостершир недалеко от авиабазы Фэрфорд были арестованы пять человек. Полиция сообщила, что мужчины были задержаны по подозрению в подготовке взрыва. Все пятеро задержанных оказались подданными Соединенного Королевства и постоянно проживали в Лондоне. Позже полиция заявила, что в их автомобилях не было взрывчатых веществ. Мужчины были освобождены под залог в минувший понедельник.

В среду премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что его правительство имеет "веские основания" полагать, что Иран "сыграл роль" в расследуемом инциденте на авиабазе Фэрфорд.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заверил, что Бернем ошибается, заявляя о роли Тегерана в предполагаемом заговоре с целью совершения взрыва на базе Фэрфорд.

По данным телеканала Sky News, заговор с целью проведения взрыва на авиабазе Фэрфорд "стал объектом крупного контртеррористического расследования" британской полиции. Однако происхождение сорванной операции пока неизвестно.

В ходе военной операции Вооруженных сил США против Ирана на авиабазе Фэрфорд базировалось более 20 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые наносили удары по наиболее важным иранским целям. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тогда объявил авиабазу Фэрфорд в Англии "законной целью" для иранских ответных мер.

Фэрфорд США
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