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Трамп сообщил о планах Конгресса добавить ограничения против Ирана и "Хезболлы" в проект антироссийских санкций

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Члены Конгресса США думают о том, чтобы добавить в законопроект, дающий возможность принимать дополнительные меры против РФ, ограничения и против Ирана и "Хезболлы", заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Я слышал, они хотят добавить туда Иран и "Хезболлу", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о законопроекте, которым занимался ныне покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Трамп выразил мнение, что в итоге такой законопроект мог бы получить поддержку конгрессменов, но не стал рассуждать о том, поддерживает ли это он сам.

Грэм настаивал на ужесточении санкций против РФ. Он подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, в том числе предлагал ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. Согласно документу, такие меры нужно будет принять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис. Грэм в последние месяцы несколько раз утверждал, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту.

США Дональд Трамп Иран Хезболла
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