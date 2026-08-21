Корабли Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории Японского моря, сообщила пресс-служба ТОФ в пятницу.

Корабли ТОФ вышли в море в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины. В ходе организованных поисков экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, уклонявшуюся от преследования, говорится в сообщении.

"Боевые расчеты фрегата "Маршал Шапошников" и БПК "Адмирал Трибуц" совместными действиями уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по использованию противолодочного вооружения с применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000", - информирует пресс-служба.

Роль неопознанной субмарины выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота, подчеркивается в сообщении.