Поиск

Корабли Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории Японского моря, сообщила пресс-служба ТОФ в пятницу.

Корабли ТОФ вышли в море в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины. В ходе организованных поисков экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, уклонявшуюся от преследования, говорится в сообщении.

"Боевые расчеты фрегата "Маршал Шапошников" и БПК "Адмирал Трибуц" совместными действиями уничтожили субмарину условного противника, выполнив алгоритм действий по использованию противолодочного вооружения с применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000", - информирует пресс-служба.

Роль неопознанной субмарины выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота, подчеркивается в сообщении.

Маршал Шапошников ТОФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авианосец Abraham Lincoln прекратил участие в миссии близ Ирана

США продлили лицензию для продажи активов "ЛУКОЙЛа" до 19 сентября

Что произошло за день: четверг, 20 августа

S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

 S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

Хуситы заявили об атаке на аэропорт и объект Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 8,6% м/м, экспорт - на 16,3%

Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

 Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

В ЕС оставляют за Украиной право решать, когда ей проводить выборы

 В ЕС оставляют за Украиной право решать, когда ей проводить выборы

Финская компания Innokas собралась производить дроны, в том числе для Украины

Новая партия топлива поступила из России в Абхазию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11284 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3541 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов