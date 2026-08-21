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Китай и Индонезия договорились наращивать оборонное сотрудничество

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - КНР и Индонезия после встречи глав оборонных ведомств двух стран в Джакарте объявили о намерении усиливать взаимодействие в сфере обороны, в том числе в военной промышленности, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин после встречи со своим китайским коллегой Дун Цзюнем заявил, что страны расширят контакты между военными и сотрудничество в промышленности для укрепления оборонного потенциала", - сообщает агентство.

В свою очередь глава МИД КНР Ван И после беседы с министром иностранных дел Индонезии Сугионо сообщил, что Китай даст Индонезии более широкий доступ на свои рынки, углубит партнерство в области технологий искусственного интеллекта, разведывательных спутников, энергетики, минерального сырья. Министр добавил, что стороны также будут вести сотрудничество в рыболовстве и развитии совместных проектов в Южно-Китайском море.

Bloomberg напоминает, что эти встречи прошли перед запланированным на пятницу вторым заседанием совместного механизма диалога между министрами иностранных дел и обороны в формате "2+2": первая такая встреча состоялась в апреле 2025 года. Тогда Пекин и Джакарта договорились активизировать взаимодействие по вопросам безопасности и морских дел, в том числе усилить обмен разведданными и контакты береговой охраны обеих стран.

Также Джакарта рассматривает вариант с закупкой у Китая истребителей J-10 , но об окончательном решении на этот счет не объявляла.

Однако, уточняет Bloomberg, президент Индонезии Прабово Субианто сейчас развивает связи и с Китаем, и с США, которые соперничают за влияние в регионе. Так, в апреле Джакарта и Вашингтон запустили оборонное партнерство, которое затрагивает модернизацию вооруженных сил, обучение, проведение маневров и оперативное взаимодействие.

Китай Индонезия
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