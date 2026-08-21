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МИД РФ призвал к комплексному урегулированию ливийского кризиса на основе общенационального консенсуса

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко в пятницу провел встречу с послом Ливии в Москве Эмхемедом Альмаграви по его просьбе; подтвердил позицию России в пользу комплексного урегулирования ливийского кризиса на основе общенационального консенсуса политических сил этой страны, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Ливии. С российской стороны подтверждена принципиальная и последовательная позиция в пользу комплексного урегулирования ливийского кризиса на основе общенационального консенсуса политических сил этой страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в пятницу.

Были также затронуты "некоторые практические вопросы укрепления двустороннего политического диалога и наращивания взаимодействия в различных областях", отметили на Смоленской площади.

МИД РФ Ливия
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