МИД РФ назвал недопустимым уход Сил для Косово с ключевых мест дислокации

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Москве считают недопустимым уход Сил для Косово (KFOR) с ключевых мест дислокации, требуют от миссии ООН ответственного подхода к решению возложенных на нее задач, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ввиду сохраняющейся в провинции крайней нестабильности уход СДК с ключевых мест дислокации недопустим. Многонациональный контингент, развернутый на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244, должен и впредь полноценно выполнять возложенные на него обязанности без привлечения заведомо неблагонадежных косовоалбанских силовиков", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, "возмущает апатия западных столиц, которые своим фактическим бездействием поощряют этническую зачистку Косово.

"Трудно иначе квалифицировать недавнее решение командования Сил для Косово (СДК) сократить присутствие своих подразделений на особо уязвимых участках сербско-албанского соприкосновения - на мосту через реку Ибар в Косовской Митровице и по периметру православного монастыря Высокие Дечаны. Военнослужащих СДК там частично заменили приштинской полицией, что угрожает усилением межэтнической напряженности", - подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД РФ, "обстановка в Автономном крае Косово и Метохия свидетельствует об усилении осознанного, системного террора в отношении местного сербского населения", а "положение сербов в провинции стало действительно катастрофическим".

"Насильственным путем их вынуждают покидать свои дома. Косовоалбанское "правосудие" массово фабрикует уголовные дела, устраивает акции устрашения. Растет число случаев явно несоразмерного применения силы, вплоть до пыток. В обход установленных процедур сносится сербская недвижимость, как в случае с учиненным в июле массовым разрушением построек в районе водохранилища Газивод", - пояснила Захарова.

"Требуем от Миссии ООН в Косово со всей ответственностью отнестись к решению предписанных её мандатом задач, которые предусматривают содействие созданию условий для мирного сосуществования проживающих в крае народов. Призываем принять исчерпывающие меры, чтобы предотвратить назревающую в Косово и Метохии гуманитарную катастрофу", - подчеркнула представитель МИД РФ.