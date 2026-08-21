Ирак планирует в течение шести лет увеличить добычу нефти до 8-10 млн б/с

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Новое правительство Ирака, активно выступающее за увеличение квоты страны в рамках ОПЕК, обозначило целевой уровень нефтедобычи на ближайшие шесть лет – 8-10 млн баррелей в сутки (б/с), заявил в пятницу премьер-министр Али аз-Зейди.

"Мы работаем над увеличением квоты Ирака в рамках ОПЕК и будем стремиться достичь показателя в 8-10 млн б/с в течение шести лет", - сказал аз-Зейди, слова которого приводит его канцелярия.

В качестве аргумента для повышения разрешенного уровня нефтепроизводства он заявил: "Ирак вел борьбу с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ), защищая интересы региона и всего мира, поэтому справедливо, чтобы страна получила квоту на экспорт нефти, соразмерную численности ее населения и объему нефтяных запасов".

Премьер-министр страны отметил, что в последнее время удалось наладить поставки нефти за рубеж по альтернативным маршрутам: растет экспорт по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан, предпринимаются шаги для возобновления прокачки по нефтепроводам Киркук - Банияс (Сирия) и Басра - Акаба (Иордания).

Утвержденная квота Ирака в рамках сделки ОПЕК+ на август составляет 4,405 млн б/с, на сентябрь - 4,431 млн б/с. При этом в последние месяцы нефтедобыча страны существенно пострадала из-за сложностей сбыта на фоне блокировки судоходства в Ормузском проливе: средний уровень производства в марте-июне находился на уровне 1,4-1,7 млн б/с, в июне он вырос до почти 2 млн б/с, в июле – до 2,6 млн б/с.

В ходе визита аз-Зейди в США в июле были подписаны контракты по развитию энергетического сектора Ирака на сумму около $200 млрд. По информации министерства нефти страны, были заключены сделки с американской HKN Energy по разработке нефтяного месторождения Himreen (Химрин), с Chevron - об эксплуатации проекта Западная Курна-2 и разработке нефтяных месторождений Насирия (Nasiriyah) и Balad (Балад), а также с Halliburton - о комплексном управлении нефтяными месторождениями Bin Umar (бин-Умар) и Sindbad (Синдбад).

Обсуждения вокруг статуса Ирака в ОПЕК+ проходят спустя несколько месяцев после выхода из альянса Объединенных Арабских Эмиратов. Страна, покинувшая сделку с 1 мая, уже в июне смогла нарастить добычу до 3,8 млн баррелей в сутки (б/с) и удержать ее на этом уровне в июле.