Не менее 35 тыс. человек скончались из-за аномальной жары в Европе этим летом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Европе зарегистрировали по меньшей мере 35 тыс. случаев избыточных смертей из-за аномальной жары, обрушившейся на континент летом, сообщает во вторник The Guardian.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии - там из-за последствий экстремально жаркой погоды погибли около 14 тыс. человек. Во Франции число избыточных смертей превысило 7,3 тыс., а в Испании жертвами аномально высоких температур стали почти 5 тыс. человек. В Италии число погибших составляет от 5 до 8 тыс. человек.

В Великобритании, Бельгии и Нидерландах число жертв аномальной жары достигло почти 5 тыс.

Избыточной смертностью называют временное увеличение смертности по сравнению с изначально ожидаемой из-за таких внешних факторов, как аномальные погодные явления, военные конфликты или голод.

Газета отмечает, что данная статистика учитывает лишь половину стран континента и не учитывает общее число смертей, зафиксированных в августе. Таким образом показатели смертности могут значительно возрасти.

По данным ВОЗ, за последние 20 лет смертность от экстремально высоких температур в Европе выросла более чем на 30%, и, с учетом климатических изменений, эта цифра будет расти.

В мае на Европу обрушилась аномальная жара, в ряде государств были установлены температурные рекорды. В некоторых странах столбик термометра достигал - а местами превышал - 40 градусов Цельсия. Из-за чрезвычайно высоких температур во многих европейских странах, в частности, во Франции, Испании и Италии, вспыхнули природные пожары.

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, на 25 августа в 2026 году в государствах Евросоюза выгорело 626,8 тыс. га территорий.