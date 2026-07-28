Поиск

Пожары во Франции вызвали ухудшение качества воздуха

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во Франции из-за продолжающихся лесных пожаров ухудшилось качество воздуха в регионе Новая Аквитания, пишет Le Figaro со ссылкой на региональное агентство здравоохранения.

Днем ранее департаментах Жиронда, Ланды, а также Ло и Гаронна концентрация в воздухе микрочастиц превысила порог, на котором необходимо оповещать население.

В ночь на 28 июля в Жиронде, где с 22 июля продолжается очень сильный лесной пожар, пожарным удалось ночью, в целом, удерживать ситуацию под контролем. Площадь выжженной пожаром территории остается 42 тысячи га. Огонь уничтожил 420 зданий, около 220 тысяч человек эвакуировали. Пожар тушат 2750 пожарных, 1,5 тысячи военных и 1440 сотрудников правоохранительных органов. 93 пожарных пострадали. В связи с новой волной жары власти департамента распорядились 28 июля об эвакуации 4000 туристов из кемпингов в коммуне Лакано.

Президент Эммануэль Макрон 27 июля сообщил, что пожар, начавшийся в департаменте Ланды 23 июля, локализован. В Ландах огнем уничтожено 3,6 тысячи га растительности и 198 зданий. Около 8 тысяч из 30 тысяч эвакуированных местных жителей получили разрешение вернуться домой.

Лесные пожары свирепствуют и в Испании, где за последние дни свыше 170 тысяч человек были вынуждены либо эвакуироваться, либо ограничить перемещения. Во вторник власти сообщили об улучшении ситуации близ Мадрида, хотя пожар пока не взят под контроль.

Жиронда Эммануэль Макрон Испания Франция Ланды Новая Аквитания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

 WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

 На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

 Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

Более 100 человек пострадали от пожара в метро Барселоны

Более 170 тыс. жителей Испании либо эвакуировались, либо ограничили перемещения из-за пожаров

 Более 170 тыс. жителей Испании либо эвакуировались, либо ограничили перемещения из-за пожаров

Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией

Макрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаров

 Макрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаров

Что произошло за день: понедельник, 27 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10785 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов