Пожары во Франции вызвали ухудшение качества воздуха

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во Франции из-за продолжающихся лесных пожаров ухудшилось качество воздуха в регионе Новая Аквитания, пишет Le Figaro со ссылкой на региональное агентство здравоохранения.

Днем ранее департаментах Жиронда, Ланды, а также Ло и Гаронна концентрация в воздухе микрочастиц превысила порог, на котором необходимо оповещать население.

В ночь на 28 июля в Жиронде, где с 22 июля продолжается очень сильный лесной пожар, пожарным удалось ночью, в целом, удерживать ситуацию под контролем. Площадь выжженной пожаром территории остается 42 тысячи га. Огонь уничтожил 420 зданий, около 220 тысяч человек эвакуировали. Пожар тушат 2750 пожарных, 1,5 тысячи военных и 1440 сотрудников правоохранительных органов. 93 пожарных пострадали. В связи с новой волной жары власти департамента распорядились 28 июля об эвакуации 4000 туристов из кемпингов в коммуне Лакано.

Президент Эммануэль Макрон 27 июля сообщил, что пожар, начавшийся в департаменте Ланды 23 июля, локализован. В Ландах огнем уничтожено 3,6 тысячи га растительности и 198 зданий. Около 8 тысяч из 30 тысяч эвакуированных местных жителей получили разрешение вернуться домой.

Лесные пожары свирепствуют и в Испании, где за последние дни свыше 170 тысяч человек были вынуждены либо эвакуироваться, либо ограничить перемещения. Во вторник власти сообщили об улучшении ситуации близ Мадрида, хотя пожар пока не взят под контроль.