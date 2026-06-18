Президент Финляндии не верит, что Россия готовит нападение на страну НАТО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб не видит признаков того, что Россия якобы готовит нападение на одну из стран НАТО и в ближайшем будущем попытается бросить вызов альянсу. Он сказал об этом шведскоязычной газете Финляндии Hufvudstadsbladet.

"Как президент, верховный главнокомандующий и финн, я не вижу никаких доказательств того, что это происходит", - сказал он, комментируя высказывания командующего вооружёнными силами Швеции Михаэля Классона о желании России в ближайшем будущем испытать статью 5 НАТО.

По мнению Стубба, "цель России - привести Европу и европейские страны в дисбаланс", а "часть этой гибридной операции - заставить самих европейцев опасаться российского нападения".

По его прогнозу, украинский конфликт продлится как минимум еще три-четыре месяца, после чего Россия может долгое время оставаться изолированной от США и Европы.

При этом он подчеркнул, что "стабильная и безопасная Россия крайне важна для Финляндии".