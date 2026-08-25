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Израиль пока не намерен уходить из буферной зоны на юге Сирии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Израильские военные не покинут буферную зону в южной Сирии, пока с территории этой страны будут по-прежнему исходить угрозы, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Мы не оставим гору Хермон и зону безопасности, пока угроза джихадистов для Государства Израиль сохраняется", - приводит The Times of Israel слова министра, который посещает во вторник зону безопасности в Сирии.

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Также Кац упомянул недавние удары Израиля по военной базе "Абу-ад-Духур" в сирийской провинции Идлиб, расположенной приблизительно в 70 км от границы с Турцией. По словам министра, Израиль "мешал попыткам Турции закрепиться в Сирии, ставя под угрозу интересы Израиля в сфере безопасности". По словам главы Минобороны, израильские военные продолжат действовать так и впредь.

Ранее портал Axios передавал, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в июле объяснил, что израильские войска пора вывести из Сирии и Ливана. Позднее на встрече с Трампом Нетаньяху сказал, что военные Израиля не уйдут из Сирии, пока с территории этой страны для Израиля сохраняются угрозы. По информации Axios, Нетаньяху показал Трампу карту Сирии, согласно которой Турция контролирует 5% территории этой страны, а Израиль - 0,1%.

Израиль Сирия Исраэль Кац
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