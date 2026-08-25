На МКС завершились работы в открытом космосе по модернизации системы связи

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), во вторник после многочасового выхода в открытый космос для монтажа новой антенны связи с Землей вернулись на борт орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

Астронавты NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено установили и подключили на сегменте Z1 фермы МКС антенну, обеспечивающую высокоскоростную передачу данных и голосовую связь между Центром управления полётами в Хьюстоне и орбитальной лабораторией.

Менон и Адено также переместили на хранение на внешнюю платформу станции старую антенну, которую они демонтировали еще в ходе выхода в открытый космос 18 августа.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начался в 08:35 по времени Восточного побережья США (в 15:35 по Москве) и продлился 6,5 часов. Он стал 283-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.