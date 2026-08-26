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США рассматривают ужесточение пошлин против Канады

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США обсуждает возможность введения дополнительных торговых санкций против Канады в ответ на меры, объявленные ранее премьер-министром Марком Карни, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам чиновника Белого дома, США могут пойти на дальнейшую эскалацию в отношении Канады, в том числе повысить пошлины и принять другие торговые меры.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп обладает целым арсеналом инструментов, которые могут быть использованы в споре с Канадой.

Ожидается, что ответная реакция США последует в ближайшее время.

Ранее министерство финансов Канады сообщило, что вводит с 8 сентября пошлины в размере 15%, 25% и 50% в отношении ряда товаров из США.

Согласно сообщению, под ответные пошлины попали американские товары на сумму почти $20 млрд. Меры распространяются на машины и мотоциклы, бытовую технику, сельскохозяйственное оборудование, электроприборы, бумагу и картон. При этом пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них повысились с 25% до 50%.

В минувшую субботу в силу вступили американские пошлины в 50% в отношении канадских товаров на $20 млрд. В понедельник Трамп объявил, что с 1 января 2027 года пошлины США на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь составят 50%.

США Канада
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