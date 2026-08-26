В Австралии опасаются оказаться без ракет в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Конфликт в Иране истощает запасы боеприпасов в США, что вызывает обеспокоенность в Канберре и вынуждает страну возрождать собственную ракетную промышленность на случай возможного крупного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Politico.

"Если в Индо-Тихоокеанском регионе разразится конфликт высокой интенсивности, Австралия окажется в опасном положении из-за ограниченных запасов боеприпасов для нанесения ударов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также из-за отсутствия возможности их масштабного производства", - заявил изданию австралийский сенатор Джеймс Патерсон.

По его мнению, представители Минобороны страны должны перейти к "предконфликтному мышлению, отказавшись от медленных и консервативных процессов в пользу инвестиций и производства, которые повысят уровень внутреннего производства управляемых боеприпасов в Австралии".

Бывшие американские военные чиновники также призывают Канберру подготовиться к возможной нехватке американского оружия.

По их мнению, Австралии следует ускорить развитие собственной отрасли по производству военных подводных дронов.

Ранее американские СМИ сообщали, что, по их данным, у военных США на Ближнем Востоке недостаточные запасы некоторых вооружений.

В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для комплексов Patriot. По утверждению некоторых изданий, это обстоятельство - одна из причин того, что американское руководство ранее летом приостановило удары по Ирану. При этом в Белом доме заверяют, что такие сообщения СМИ не соответствуют действительности.