Поиск

В Австралии опасаются оказаться без ракет в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Конфликт в Иране истощает запасы боеприпасов в США, что вызывает обеспокоенность в Канберре и вынуждает страну возрождать собственную ракетную промышленность на случай возможного крупного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Politico.

"Если в Индо-Тихоокеанском регионе разразится конфликт высокой интенсивности, Австралия окажется в опасном положении из-за ограниченных запасов боеприпасов для нанесения ударов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также из-за отсутствия возможности их масштабного производства", - заявил изданию австралийский сенатор Джеймс Патерсон.

По его мнению, представители Минобороны страны должны перейти к "предконфликтному мышлению, отказавшись от медленных и консервативных процессов в пользу инвестиций и производства, которые повысят уровень внутреннего производства управляемых боеприпасов в Австралии".

Бывшие американские военные чиновники также призывают Канберру подготовиться к возможной нехватке американского оружия.

По их мнению, Австралии следует ускорить развитие собственной отрасли по производству военных подводных дронов.

Ранее американские СМИ сообщали, что, по их данным, у военных США на Ближнем Востоке недостаточные запасы некоторых вооружений.

В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для комплексов Patriot. По утверждению некоторых изданий, это обстоятельство - одна из причин того, что американское руководство ранее летом приостановило удары по Ирану. При этом в Белом доме заверяют, что такие сообщения СМИ не соответствуют действительности.

Patriot Австралия Иран Минобороны США Джеймс Патерсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $86,71 за баррель

 Brent подешевела до $86,71 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Трамп направил в Конгресс США соглашение с Саудовской Аравией по атому

 Трамп направил в Конгресс США соглашение с Саудовской Аравией по атому

Иран и Оман согласовали временный маршрут судов через Ормузский пролив

 Иран и Оман согласовали временный маршрут судов через Ормузский пролив

Скончалась известная американская кантри-певица Долли Партон

 Скончалась известная американская кантри-певица Долли Партон

Совет ЕС рассматривает вопрос о cанкциях против израильского министра Бен-Гвира

 Совет ЕС рассматривает вопрос о cанкциях против израильского министра Бен-Гвира

Что произошло за день: вторник, 25 августа

Иран и Оман договорились создать временный маршрут через Ормузский пролив

CBS сообщил о прибытии в Россию директора ЦРУ для переговоров

 CBS сообщил о прибытии в Россию директора ЦРУ для переговоров

Канадский министр допустил введение ответных пошлин в отношении США 25 августа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11379 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3573 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов