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Первая сессия курултая Казахстана откроется 28 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии нового однопалатного парламента - Курултая - 28 августа в 11 часов в Астане. Указ опубликован на сайте главы государства и вступил в силу.

По итогам парламентских выборов 23 августа в Курултай прошли, преодолев пятипроцентный барьер - пять партий. Это крупнейшая партия страны "Адилет", "Ауыл", Respublica, демократическая партия "Ак жол" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

Курултай, высший представительный орган Казахстана, осуществляющий законодательную власть, избирался впервые. До этого действовал двухпалатный парламент, состоявший из Мажилиса и Сената.

Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства на территории единого общенационального избирательного округа, то есть избиратели голосовали за партийные списки. Избрание депутатов курултая осуществлялось на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Касым-Жомарт Токаев Курултай Казахстан
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