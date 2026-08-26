В Иране сообщили о восстановлении возможностей армии после ударов США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Иран приобрел новое военное оборудование и восстановил поврежденную военную инфраструктуру, заявил в среду представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия.

"Мы предприняли меры для покупки нового оборудования, оно поступило сегодня", - сказал он в интервью агентству "Мехр". В сообщении не уточняется, что именно закупил Тегеран.

Кроме того, по его словам, Тегеран "усилил военные возможности", восстановил поврежденную в ходе вооруженного конфликта военную инфраструктуру.

Акраминия также сообщил об усилении Вооруженных сил Ирана за счет подготовки, которая велась во время перемирия с США.

Представитель ВС Ирана отметил, что Иран в случае возобновления боевых действий будет переходить от оборонительной стратегии к наступательной, что, по его словам, позволит сдерживать угрозы.