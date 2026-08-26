Япония поддержит проекты по строительству нефтепроводов в обход Ормуза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Япония представила план по диверсификации поставок энергоносителей, предусматривающий, в частности, поддержку проектов, позволяющих организовать снабжение в обход Ормузского пролива, сообщает в среду The Japan Times.

Токио будет сотрудничать с добывающими нефть странами Ближнего Востока по проектам строительства нефтепроводов, в частности, Японская организация по металлам и энергетической безопасности окажет финансовую поддержку.

В свою очередь, агентство ЭФЭ отмечает, что в качестве альтернатив для поставок энергоносителей в Токио видят порт Фуджейра (ОАЭ), саудовский порт Янбу. Кроме того, японские власти изучают возможность покупки энергоресурсов в США, Алжире, Перу.

Япония сильно зависит от ближневосточной нефти: в 2025 году 93% импортированной сырой нефти страна получила именно через Ормузский пролив.