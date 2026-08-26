Узбекистан ввел в эксплуатацию энергообъекты на 2,4 тыс. МВт стоимостью $1,7 млрд

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Объекты энергетики общей мощностью более 2,4 тыс. МВт введены в эксплуатацию в Узбекистане, сообщил министр энергетики страны Шерзод Ходжаев.

Церемония запуска объектов в эксплуатацию состоялась в преддверии празднования 35-летия государственной независимости Узбекистана.

"В эксплуатацию введены электростанции общей мощностью 2 тыс. 423 МВт. Общая стоимость проектов составляет около $1,7 млрд. Речь идет о запуске тепловой электростанции (ТЭС - ИФ) мощностью 1 тыс. 573 МВт, солнечной электростанции (СЭС) на 300 МВт, ветряной - на 200 МВт и систем хранения энергии общей мощностью 350 МВт", - приводит слова Ходжаева пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

По словам министра, ТЭС на 1,57 тыс. МВт введена в эксплуатацию в Сырдарьинской области. Ожидается, что она будет производить 13 млрд кВт.ч электроэнергии в год. КПД станции составляет 61,7%, что позволит экономить около 1,1 млрд кубометров природного газа ежегодно. Проект стоимостью $900 млн реализован консорциумом с участием французской EDF, катарской Nebras Power, японских Sojitz Corporation и Kyuden International.

В Навоийской области запущены СЭС мощностью 300 МВт и система хранения энергии на 150 МВт. Проект стоимостью $390 млн реализован совместно с китайской China Energy Overseas Investment. Данная СЭС будет производить около 657 млн кВт.ч "зеленой" электроэнергии в год, что соответствует годовому потреблению 273 тыс. домохозяйств. Реализация проекта позволит ежегодно экономить 175 млн кубометров природного газа и предотвращать выбросы 377 тыс. тонн загрязняющих веществ.

В Каракалпакстане введены в эксплуатацию ветроэлектростанция мощностью 200 МВт и система хранения энергии на 100 МВт. Проект стоимостью $263 млн реализован совместно с саудовской ACWA Power. ВЭС будет производить 701 млн кВт·ч "зеленой" электроэнергии в год - объем, сопоставимый с годовым потреблением 292 тыс. домохозяйств. Ожидаемая экономия природного газа составит 187 млн кубометров в год, сокращение выбросов - 403 тыс. тонн.

Кроме того, в Наманганской области запущена система хранения энергии мощностью 100 МВт и емкостью 200 МВт.ч. Проект стоимостью $110 млн реализован China Energy Overseas Investment.

Система позволяет накапливать электроэнергию и использовать ее в периоды повышенной нагрузки, способствуя повышению устойчивости энергосистемы.