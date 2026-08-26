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Число жертв наводнения в Непале превысило 30 человек

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Число погибших из-за наводнения в непальском районе Расува на границе с Китаем возросло до 31 человека, сообщают в среду непальские СМИ.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

В ходе поисково-спасательных операций сотрудникам сил безопасности удалось спасти 114 человек.

Однако, по данным управления Непала по туризму, по меньшей мере 384 туриста числятся пропавшими без вести. Среди них 93 жителя Непала, 291 иностранец, в частности, граждане Великобритании, США, Австралии, Нидерландов, Малайзии и Индии. Гражданство 111 человек все еще устанавливают.

Больше всего от стихии пострадали районы Расува, Нувакот и Дхадинг. На опубликованных в интернете кадрах видно, как под водой оказались десятки домов, оказались размыты дороги, разрушены мосты. Из-за стихии пострадали 14 объектов гидроэнергетики, из них восемь находятся в Расуве, шесть - в Нувакоте.

Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихией районы объявлены зоной бедствия на три месяца.

По сообщениям СМИ, наводнение произошло из-за повышения уровня воды в реке Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете и протекающей по территории Непала. По предварительным данным, причиной повышения уровня воды в реке может быть сход оползня в Тибете.

Непал
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