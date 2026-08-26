Румынский суд открыл процедуру банкротства НПЗ "ЛУКОЙЛа"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Праховский уездный суд (Румыния) в среду вынес решение об открытии общего дела о банкротстве компании Petrotel Lukoil в соответствии с Законом №85/2014, пишет румынское СМИ.

В качестве временного судебного управляющего назначена компания Dascăl Insolvency SPRL. Суд распорядился уведомить компанию, кредиторов и Торговый реестр о начале процедуры, а также опубликовать соответствующую информацию. Крайний срок регистрации требований кредиторов - 9 сентября 2026 года, а к 29 сентября управляющий проверит требования и подготовит предварительные данные. Завершение этого процесса запланировано на 23 октября 2026 года. Собрание кредиторов состоится 3 октября 2026 года. Суд приостановил судебные действия по взысканию требований с компании.

Petrotel Lukoil, как пишет агентство informat.ro, подтвердила решение о начале процедуры банкротства, заявив, что это необходимая мера для возобновления своей деятельности.

"ЛУКОЙЛу" в Румынии принадлежит НПЗ Petrotel мощностью 2,7 млн тонн с глубиной переработки 99,5% и выходом светлых нефтепродуктов 80,3%.