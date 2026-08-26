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С четырьмя россиянами в зоне стихийного бедствия в Непале утрачена связь

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В зоне стихийного бедствия в Непале находились четыре гражданина России, ведутся поисково-спасательные работы, сообщили в посольстве РФ в Непале.

"В зоне бедствия находились по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь", - говорится в сообщении дипмиссии.

В нем также сообщается "о группе из восьми соотечественников, которая находилась в Дхунче, административном центре района Расува, но уже благополучно перебралась в другой населённый пункт".

"По всему пострадавшему району ведутся поисково-спасательные работы. Погодные условия и перебои со связью затрудняют их проведение", - добавили в диппредставительстве.

Помимо этого, по сообщению посольства РФ в Китае, россияне могли находиться в районе контрольно-пропускного пункта Гьиронг на границе Тибетского автономного района КНР с Непалом, где в среду обрушился мощный селевой поток.

"По поступающей информации, в данном районе могли находиться российские граждане. Посольство направило оперативный запрос местным властям относительно выяснения их судьбы", - говорится в сообщении посольства.

Непал
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