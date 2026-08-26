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Число жертв наводнения в Непале превысило 150 человек

Почти 500 туристов числятся пропавшими без вести

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В результате наводнения в непальском районе Расува (севернее столицы страны Катманду) на границе с Китаем погибли более 150 человек и не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ.

Ранее сообщалось о 95 погибших.

В районе стихийного бедствия размещены более 3,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Число пропавших без вести после наводнения также продолжает расти. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших. Местонахождение 85 сотрудников сил безопасности Непала и 60 работников гидроэнергетических объектов, таможенных и иммиграционных служб также остается неизвестным. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихией районы объявлены зоной бедствия на три месяца.

По данным местных СМИ, наводнение произошло из-за повышения уровня воды в реке Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете и протекающей по территории Непала. Больше всего пострадали расположенные у реки населенные пункты, в частности, Тимуре и Сьяпрубеси. Вода затопила рыночные площади и жилые кварталы, нанесла серьезный ущерб полицейским участкам и объектам гидроэнергетики, разрушила мосты и дороги.

Непал
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