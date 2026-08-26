США желают решить ядерную проблему Ирана на переговорах, но готовы и к военному сценарию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт в среду заявил, что Вашингтон хотел бы урегулировать иранскую ядерную проблему за столом переговоров, но при необходимости может вновь прибегнуть к силе.

"Наша задача номер один: не позволить Ирану обладать ядерным оружием. Если мы сможем добиться того благодаря переговорам и инспекциям, это будет наилучшим способом. Если потребуется добиться этого военными методами, за счет уничтожения ядерных объектов и промышленности Ирана, мы тоже пойдем на это", - сказал он на пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Райт уточнил, что инспекции должны идти под эгидой МАГАТЭ. По его словам, администрация США с самого начала добивалась мирного решения ядерной проблемы Ирана и не отказывается от такого подхода.

Однако, отметил он, в данный момент контроля над активностью Ирана в ядерной сфере нет.