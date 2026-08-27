В Иране заявили, что новые санкции США дублируют прежние

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Планы США по наращиванию экономического давления на Иран лишь дублируют принятые им же в прошлом меры, заявил в ночь на четверг представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Они санкционируют то, что и так находится под санкциями и называют вакуум коалицией", - написал он в соцсети X.

Комментируя принятые недавно Вашингтоном ограничительные меры, Багаи выразил мнение, что Вашингтон "останавливает обмены по линии спорта и научной деятельности". "Однако на самом деле все это и так уже остановилось много лет назад", добавил он.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства выразил сомнения в эффективности попыток США убедить другие страны свернуть торговлю с Тегераном. "Они обращаются за помощью к Бахрейну - стране, с которой у нас нет масштабного взаимодействия в сфере экономики - чтобы попытаться доказать существование "коалиции", работающей эффективно", - пояснил Багаи.