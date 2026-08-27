Спикер иранского парламента поблагодарил Китай за критику американских санкций

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Иран приветствует позицию Китая, выступившего против планов США по усилению санкционного давления на Тегеран, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Приветствуем принципиальную позицию Китая, отвергнувшего незаконные санкции против Ирана", - написал он в ночь на четверг в соцсети X.

Галибаф назвал отношения Тегерана и Пекина "всеобъемлющим стратегическим партнерством".

"Нам не требуется чье-то разрешение, чтобы развивать такие отношения", - добавил он.

Ранее в МИД КНР заявили, что выступают против введения таких санкций, которые противоречат нормам международного права и не одобрены СБ ООН. В министерстве также предупредили, что Пекин готов защищать свои интересы в сфере торговли.

Галибаф - один из лидеров иранкой делегации на переговорах с США по урегулированию конфликта.