Поиск

Спикер иранского парламента поблагодарил Китай за критику американских санкций

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Иран приветствует позицию Китая, выступившего против планов США по усилению санкционного давления на Тегеран, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Приветствуем принципиальную позицию Китая, отвергнувшего незаконные санкции против Ирана", - написал он в ночь на четверг в соцсети X.

Галибаф назвал отношения Тегерана и Пекина "всеобъемлющим стратегическим партнерством".

"Нам не требуется чье-то разрешение, чтобы развивать такие отношения", - добавил он.

Ранее в МИД КНР заявили, что выступают против введения таких санкций, которые противоречат нормам международного права и не одобрены СБ ООН. В министерстве также предупредили, что Пекин готов защищать свои интересы в сфере торговли.

Галибаф - один из лидеров иранкой делегации на переговорах с США по урегулированию конфликта.

Китай Иран Пекин СБ ООН Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв наводнения в Непале превысило 150 человек

 Число жертв наводнения в Непале превысило 150 человек

Хуситы расширяют влияние у полуострова Сомали

 Хуситы расширяют влияние у полуострова Сомали

Из-за наводнения в Непале погибли 95 человек

Умер актер Тим Карри

 Умер актер Тим Карри

США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

 США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

Meta урегулировала коллективный иск о вреде подросткам и выплатит $16,7 млрд

Трамп назвал поездку главы ЦРУ в РФ "отчасти рутинной"

 Трамп назвал поездку главы ЦРУ в РФ "отчасти рутинной"

Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале

 Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезд из страны

 Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезд из страны

Лантратова сообщила о проходящем в Белоруссии обмене пленными между РФ и Украиной
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3579 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11388 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов