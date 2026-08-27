В Таджикистане стартует международный форум по цифровизации свободных экономических зон

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Международный инвестиционный форум "Цифровизация свободных экономических зон в условиях стран Евразии" начинает работу в четверг в городах Гулистон и Худжанд Согдийской области Таджикистана, сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики, которое организовало мероприятие.

В форуме примут участие руководители свободных и особых экономических зон зарубежных стран, представители государственных органов, международных организаций и институтов развития, инвесторы, эксперты и представители деловых кругов.

Основной темой станет цифровизация свободных экономических зон (СЭЗ), а также современные механизмы привлечения инвестиций, развития промышленной кооперации и расширения торгово-экономических связей.

В рамках форума запланированы пленарные и панельные сессии, презентации инвестиционных возможностей, B2B-встречи и выставка продукции предприятий-резидентов СЭЗ Согдийской области. Участники также посетят СЭЗ "Сугд".

Отдельное внимание будет уделено внедрению цифровых решений и механизмов "единого окна", повышению инвестиционной привлекательности СЭЗ, обмену международным опытом и развитию прямых деловых контактов между представителями бизнеса.

В Таджикистане действуют пять свободных экономических зон - "Сугд", "Дангара", "Куляб", "Пяндж" и "Ишкашим". На 1 января 2025 года в них было зарегистрировано 107 отечественных и зарубежных компаний. Наибольшее количество субъектов приходилось на СЭЗ "Сугд" - 41 и "Дангара" - 36.

СЭЗ в Таджикистане предусматривают особый режим для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В частности, товары, размещенные на территории СЭЗ, рассматриваются в целях таможенного регулирования как находящиеся вне таможенной территории страны, что предусматривает ряд таможенных льгот.

Ожидается, что форум станет площадкой для обсуждения практических механизмов цифровой трансформации СЭЗ, привлечения инвестиций, развития промышленной кооперации и расширения международного сотрудничества.