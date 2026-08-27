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Число пропавших без вести после схода оползня на границе Китая и Непала превысило 550 человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более 550 человек числятся пропавшими без вести в результате схода селя у КПП Гьиронг (Цзилун) на границе Китая и Непала, сообщает агентство "Синьхуа".

По его данным, число пропавших без вести увеличилось до 558 человек.

Ранее сообщалось о 265 пропавших.

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Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что 260 из 558 пропавших без вести были иностранцами.

По состоянию на утро четверга погибли по меньшей мере три человека.

В свою очередь, полиция Непала сообщила, что по меньшей мере 162 человека погибли в результате мощных ливневых паводков в приграничном районе Непала и Китая, которые обрушились на местные общины днём ранее.

По данным представителей министерства туризма Непала, среди 579 пропавших без вести туристов на территории Непала было более 400 иностранцев.

Представитель совета по туризму Сунил Шарма сообщил агентству Associated Press, что 133 человека были из Индии и совершали паломничество к священной для индуистов горе Кайлас в Тибете.

Также пропали без вести 47 граждан США, 34 Австралии, 33 Великобритании и 24 Канады.

Представитель полиции Непала Аби Нараян Кафле сообщил Associated Press, что по меньшей мере 28 сотрудников полиции пропали без вести.

По состоянию на четверг девять граждан Южной Кореи - сотрудники компаний, работающих в Непале, числились пропавшими без вести. Правительство готовилось направить группу экстренного реагирования для помощи в их поисках.

Министерство иностранных дел Малайзии заявило, что туристические агентства потеряли связь с 11 малазийскими гражданами, которые, предположительно, находились в районе Расува.

Посольство России в Непале также сообщило, что четверо граждан, находившихся в пострадавшем районе, пропали без вести.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди связался с премьер-министром Непала Балендрой Шахом и предложил помощь.

"Индия готова предоставить Непалу все возможные виды гуманитарной помощи. Наши команды тесно координируют усилия по спасению людей и оказанию помощи", - написал Моди в соцсети X.

Госдепартамент США сообщил, что направит в Непал советника по ликвидации последствий стихийных бедствий и выделит помощь в размере $500 тыс.

Премьер-министр Канады Марк Карни также внимательно следит за развитием ситуации и назвал наводнения "абсолютно разрушительными".

Команды ООН и партнеры направляют материалы и персонал для оказания помощи пострадавшим непальским общинам, сообщил генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

В совместном заявлении Австралия, Великобритания, Евросоюз, Финляндия, Франция, Норвегия и Швейцария выразили солидарность с народом Непала и призвали "всех, кто находится в пострадавших районах, следовать указаниям местных властей и официальным рекомендациям по обеспечению безопасности, поскольку ситуация продолжает развиваться".

По предварительным данным, землетрясение в этом районе могло привести к обрушению нижней части ледника и вызвать наводнения.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 4,4 примерно в 66 км к северу от Катманду, недалеко от границы, о котором сообщалось ранее, на самом деле было вызвано сейсмической активностью, вызванной обрушением ледниковых пород и льда, за которым последовал селевой поток.

Первоначальное исследование спутниковых снимков Planet Labs показало, что оползень из льда и горных пород вызвал наводнение, в результате которого по реке Лхенде, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды и обломки.

На кадрах с телекамер видны разрушенные дома, плывущие автомобили и смытый металлический мост.

По словам очевидцев, вода затопила целые деревни.

Агентство "Синьхуа" сообщило, что оползень обрушился на порт Гьиронг, перекрыв дороги, связь и электроснабжение в приграничном районе Шигадзе.

Спасатель рассказал государственной телекомпании CCTV о безуспешных попытках связаться с пограничным пунктом Гьиронг.

Инспекция с помощью дронов показала, что все дороги, ведущие к пограничному переходу, "полностью разрушены", добавил спасатель.

Антониу Гутерриш Госдепартамент США Индия Непал
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