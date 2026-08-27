Поиск

США возродят "призовые суды" для упрощения процедуры конфискации иранских танкеров

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США готовится возобновить работу так называемых "призовых судов", чтобы упростить процедуру захвата иранских нефтяных танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, цель инициативы - усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы, связанные с конфликтом.

Если планы будут утверждены, федеральные прокуроры смогут быстрее заявлять права на нефть и другие грузы, захваченные на вражеских или нейтральных судах, как на собственность США.

При этом собеседники агентства подчеркивают, что возрождение таких судов столкнется с юридическими препятствиями.

По данным источников агентства, Минюст в качестве основной площадки рассматривает федеральный суд первой инстанции Южного округа Техаса. Это объясняется тем, что в Хьюстоне находится крупнейший в стране нефтехимический комплекс, который может вместить большие объемы сырой нефти.

Иран Минюст США Хьюстон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $87,35 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Хегсет рассматривает кандидатуру представителя Пентагона на должность министра армии

 Хегсет рассматривает кандидатуру представителя Пентагона на должность министра армии

Союзники США сомневаются в полном разминировании Ормузского пролива

 Союзники США сомневаются в полном разминировании Ормузского пролива

Число жертв наводнения в Непале превысило 150 человек

 Число жертв наводнения в Непале превысило 150 человек

Хуситы расширяют влияние у полуострова Сомали

 Хуситы расширяют влияние у полуострова Сомали

Из-за наводнения в Непале погибли 95 человек

Умер актер Тим Карри

 Умер актер Тим Карри

США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

 США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

Meta урегулировала коллективный иск о вреде подросткам и выплатит $16,7 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11394 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов