США возродят "призовые суды" для упрощения процедуры конфискации иранских танкеров

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США готовится возобновить работу так называемых "призовых судов", чтобы упростить процедуру захвата иранских нефтяных танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, цель инициативы - усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы, связанные с конфликтом.

Если планы будут утверждены, федеральные прокуроры смогут быстрее заявлять права на нефть и другие грузы, захваченные на вражеских или нейтральных судах, как на собственность США.

При этом собеседники агентства подчеркивают, что возрождение таких судов столкнется с юридическими препятствиями.

По данным источников агентства, Минюст в качестве основной площадки рассматривает федеральный суд первой инстанции Южного округа Техаса. Это объясняется тем, что в Хьюстоне находится крупнейший в стране нефтехимический комплекс, который может вместить большие объемы сырой нефти.