Майнинговые и дата-центры за $5 млрд планируется построить на северо-западе Узбекистана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Три майнинговых и три дата-центра планируется построить в республике Каракалпакстан (северо-запад Узбекистана), суммарные инвестиции в проекты оцениваются в $5,11 млрд, сообщил председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.

По его словам, которые приводят узбекские СМИ, все эти шесть проектов в настоящее время находятся на стадии реализации.

Орынбаев отметил, что в Каракалпакстане также реализуются крупные проекты в сфере "зеленой" энергетики. В частности, совместно с саудовской Acwa строится ветряная электростанция стоимостью $3,3 млрд. Кроме того, на текущей неделе была введена в эксплуатацию ветряная электростанция "Нукус-2", инвестиции в проект составили $260 млн.