Поиск

СМИ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у короля Норвегии

Кронпринц и королева отменяют все свои программы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Проблемы со здоровьем короля Норвегии Харальда V очень серьезные, кронпринц и королева отменяют все свои программы, сообщает в четверг общественный вещатель NRK со ссылкой на Королевский дом.

"Король Харальд госпитализирован в Риксхоспиталет 17 августа для лечения болезни крови. Сегодня, в четверг, в больницу прибыли несколько автомобилей королевской семьи. Наследный принц Хокон, наследная принцесса Метте-Марит и королева Соня находятся с королём", - говорится в сообщении.

NRK отмечает, что в последние дни несколько членов семьи навещали короля. Королевская семья не вдаётся в подробности о здоровье короля.

17 августа норвежская королевская семья опубликовала заявление о том, что 89-летний Харальд V был госпитализирован в больницу в Осло на две недели для лечения в связи с гемолитической анемией. 23 августа дворец опубликовал заявление о том, что состояние здоровья короля Харальда ухудшилось, в крови появилась инфекция и бактерии.

Отмечалось, что во время его болезни обязанности главы государства временно исполняет кронпринц Хокон.

Харальду V 89 лет. Он считается самым возрастным действующим главой государства в Европе.

Европейские СМИ напоминают, что в начале 2000-х король лечился от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2024 году ему установили кардиостимулятор.

Харальд V Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

 Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

CBS узнал, что глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на НАТО

Восемь россиян не выходят на связь в Непале после схода селя

Двое россиян пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая

Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

 Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

Почти 1,4 тыс. человек пропали без вести после наводнений в Китае и Непале

Герасимов заявил об активных наступательных действиях в Алексеево-Дружковке

В Генштабе заявили, что ВС РФ осталось 4 км до восточных границ Славянска

Brent подешевела до $87,35 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11402 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов