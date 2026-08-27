СМИ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у короля Норвегии

Кронпринц и королева отменяют все свои программы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Проблемы со здоровьем короля Норвегии Харальда V очень серьезные, кронпринц и королева отменяют все свои программы, сообщает в четверг общественный вещатель NRK со ссылкой на Королевский дом.

"Король Харальд госпитализирован в Риксхоспиталет 17 августа для лечения болезни крови. Сегодня, в четверг, в больницу прибыли несколько автомобилей королевской семьи. Наследный принц Хокон, наследная принцесса Метте-Марит и королева Соня находятся с королём", - говорится в сообщении.

NRK отмечает, что в последние дни несколько членов семьи навещали короля. Королевская семья не вдаётся в подробности о здоровье короля.

17 августа норвежская королевская семья опубликовала заявление о том, что 89-летний Харальд V был госпитализирован в больницу в Осло на две недели для лечения в связи с гемолитической анемией. 23 августа дворец опубликовал заявление о том, что состояние здоровья короля Харальда ухудшилось, в крови появилась инфекция и бактерии.

Отмечалось, что во время его болезни обязанности главы государства временно исполняет кронпринц Хокон.

Харальду V 89 лет. Он считается самым возрастным действующим главой государства в Европе.

Европейские СМИ напоминают, что в начале 2000-х король лечился от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2024 году ему установили кардиостимулятор.