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Глава МИД КНР и посол США обсудили подготовку визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И и американский посол в Пекине Дэвид Пердью провели переговоры в рамках подготовки визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, сообщает South China Morning Post.

"Под руководством двух лидеров стороны ведут работу над построением конструктивных, стабильных отношений Китая и США", - отметил китайский министр.

При этом он призвал американскую сторону "устранить помехи и преодолеть преграды" в двусторонних отношениях, чтобы поддерживать "стабильность и прочность связей".

Пердью, со своей стороны, отметил, что "нацеленные на подготовку ответного визита Си Цзиньпина" переговоры были продуктивными. "Совестно работаем над построением конструктивных отношений, которые основываются на стратегической стабильности, справедливости и взаимной выгоде", - написал он в соцсети X после переговоров.

Китайские СМИ отмечают, что отношения КНР и США усложнились, в частности, в связи с усилением санкционного давления США на Тегеран. В МИД КНР заявили, что выступают против введения санкций, которые противоречат нормам международного права и не одобрены СБ ООН, и предупредили, что Пекин готов защищать свои интересы в сфере торговли.

Среди прочего ранее Вашингтон ввел запрет на ввоз в США роботов-гуманоидов и инверторов. Китай считается крупнейшим в мире производителем роботов-гуманоидов и инверторов. Пекин, со своей стороны, ужесточил контроль над экспортом дронов в США и запретил торговые операции с шестью американскими компаниями.

Председатель КНР посетит США с визитом 24 сентября. Президент США Дональд Трамп посещал Китай 13-15 мая.

Дональд Трамп Китай Ван И США Си Цзиньпин МИД
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