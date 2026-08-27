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Пезешкиан призвал мусульманские страны к более тесному экономическому сотрудничеству

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о недостатке экономического сотрудничества между мусульманскими странами, призвав исправить ситуацию, сообщают в четверг иранские СМИ.

"На долю внутригруппового экспорта приходится всего 19%, то есть более 80% экспорта стран с мусульманским большинством все еще уходит за пределы нашей группы стран", - заявил он, выступая на Международной конференции исламского единства в Тегеране.

В связи с этим Пезешкиан призвал 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) укрепить экономическое взаимодействие.

Президент Ирана подчеркнул, что эти страны расположены в сердце важных морских и наземных путей, обладают энергетическими ресурсами, молодым населением и большим рынком.

Пезешкиан призвал членов ОИС работать вместе, несмотря на разногласия. По его словам, ни одна мусульманская страна не должна укреплять свою безопасность за счет ее отсутствия у соседних государств, и их территории не должны использоваться в ущерб другим мусульманским странам.

Иран Масуд Пезешкиан
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