РФ в январе-июле увеличила экспорт рыбы в Китай на 15% до 800 тыс. т

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле этого года экспортировала в Китай 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 15% больше, чем годом ранее. Экспортная выручка выросла в 1,5 раза до более $2,6 млрд. Об этом сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Главного таможенного управления Китая.

Поставки мороженого минтая выросли на 25% до 432 тыс. тонн и в 1,7 раза до $760 млн. "Высокий уровень цен на минтай (потрошеный, без головы) на мировом рынке побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки", - говорится в сообщении.

Экспорт мороженого филе минтая увеличился на 10% до 4 тыс. тонн и в 1,4 раза до $12 млн. "Рост экспорта происходит на фоне сохранения высокого объема выпуска на судах в море в январе-июле 2026 года - порядка 70 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду прошлого года", - сообщает союз.

Поставки сурими составили около 14 тыс. тонн на сумму свыше $36 млн. Динамику этих показателей союз не приводит.

Экспорт мороженой трески увеличился на 25% до 57 тыс. тонн и в 1,8 раза до $453 млн. Рост цен на треску на мировом рынке связан в том числе с решением смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить общедопустимый улов (ОДУ) атлантической трески в Баренцевом море на 2026 год на 16% до 347 тыс. тонн (доля России - 133 тыс. тонн).

Вырос и экспорт мороженой неразделанной сельди: на 25% до 133 тыс. тонн и на 30% до $103 млн. Эту динамику союз объяснил увеличением вылова тихоокеанской сельди в январе-июле на 41% до 457 тыс. тонн.

Союз также сообщил, что экспорт живых крабов за семь месяцев вырос на 15% до 25 тыс. тонн и на 25% до $709 млн. Поставки мороженых крабов увеличились в 1,4 раза до 4 тыс. тонн и в 2 раза до $84 млн. Увеличение крабового экспорта происходит на фоне роста вылова крабов: в январе-июле 2026 года на 5% (год к году) до 57 тыс. тонн, поясняется в сообщении.