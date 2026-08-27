Глава дипведомства Ватикана провел встречу с помощником президента РФ Ушаковым

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер в ходе визита в Россию провел встречу с помощником президентра РФ Юрием Ушаковым, сообщает в четверг Святой Престол.

"Сегодня архиепископ Галлахер провел встречу с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым", - говорится в сообщении Ватикана в соцсети X.

В нем указывается, что "участники встречи обсудили международную тематику".

Ранее в августе в ходе визита в Россию Галлахер провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.