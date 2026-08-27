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Число жертв наводнения в Непале выросло до 359 человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минимум 359 человек погибли в результате наводнения в Непале, сообщает в четверг газета The Kathmandu Post со ссылкой на полицию.

Отмечается, что больше всего жертв оказалось в районах Читван и Навалпараси - 132 и 97 человек соответственно.

Ранее сообщалось о 270 погибших.

Несколько сотен человек все еще числятся пропавшими без вести, большинство - туристы. Ранее сообщалось, что среди них есть и граждане РФ.

В районе стихийного бедствия работают около 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба и проводить поисково-спасательные операции. Затронутые стихией районы объявлены зоной бедствия на три месяца.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Непал
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